Pera com nozes, amêndoas e uvas-passas

1 - Corte as peras ao meio, tire as sementes e um pouco da polpa com um boleador.

2 - Em uma frigideira antiaderente untada com a manteiga, disponha as peras viradas para baixo e leve ao fogo baixo até dourar.

3 - Transfira para uma assadeira antiaderente, distribua a metade do suco de laranja já misturado com o mel em cada pera (fure com um garfo para que o suco penetre melhor) e deixe assar no forno a 180ºC por uns 30 minutos.

4 - Junte o restante do suco, as frutas secas, as amêndoas e as nozes. Asse por mais 10 minutos.

5 - Sirva quente com uma bola de sorvete de nozes.

