Petit gateau de chocolate branco e limão fica pronto em 40 min!

1 - Coloque o chocolate e a manteiga em uma tigela média. Acomode em uma frigideira maior com água e leve ao fogo em banho-maria até derreter bem.

2 - Bata os ovos e o açúcar na batedeira rapidamente somente para misturar e adicione o limão.

3 - Junte o chocolate com a manteiga e a farinha. Mexa bem.

4 - Distribua em formas próprias para muffins (8cm de diâmetro), untadas com manteiga e leve ao forno quente (250℃), por aproximadamente 8 minutos.

5 - Retire do forno, deixe amornar por 2 minutos, solte as laterais com cuidado e desenforme. Se quiser sirva com sorvete de sua preferência.

Dica

A característica deste doce é ficar bem mole no centro para que escorra. Assim, deve ficar no forno por pouco tempo. Quando perceber que a borda já está firme, tire.

Calorias: 400 a unidade

