Picata de frango com sobrecoxas crocantes e saborosas

1 - Tempere as sobrecoxas com o sal e a pimenta.

2 - Passe pela farinha.

3 - Aqueça o azeite em uma panela média grossa e vá fritando o frango até cozinhar e dourar bem. Reserve.

4 - Coloque na frigideira a cebola, deixe dourar. Junte o sumo e a água. Quando ferver, volte o frango na panela, abaixe o fogo e deixe mais 10 minutos.

5 - Regue com o creme de leite e vá mexendo com cuidado até obter um molho homogêneo. Adicione as alcaparras, deixe mais alguns minutos e sirva com salsa.

Calorias: 375 a porção

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Confira sete receitas à base de frango inspiradas em sete países asiáticos

Frango na cerveja

Frango xadrez fácil e delicioso