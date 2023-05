Picles de cebola roxa bem fáceis

1 - Em uma panela pequena, adicione o vinagre, a água, o sal e o açúcar. Misture e leve ao fogo médio-alto até ferver.

2 - Transfira as cebolas para um frasco de conserva. Coloque a mistura de vinagre quente sobre as cebolas, fecha a tampa e sacuda rapidamente até que estejam uniformemente envolvidas com o vinagre.

3 - Deixe marinar por, no mínimo, 30 minutos.

4 - Sirva ou leve à geladeira por até 2 semanas.

