Pizza de chocolate branco com abacaxi

Massa

1 - Em uma vasilha média, coloque todos os ingredientes e vá incorporando a massa com a ponta dos dedos até que comece a desgrudar das mãos.

2 - Amasse bem e forme uma bola, deixe-a descansando em uma vasilha coberta por 30 minutos.

3 - Divida em duas e abra com um rolo em forma de discos. Essa receita rende dois discos de pizza.

Recheio

4 - Abra o disco da pizza e acomode o abacaxi. Asse em forno pré-aquecido por aproximadamente 5 minutos.

5 - Quando estiver quase pronto, disponha o chocolate branco e deixe derreter. Retire do forno e finalize com as raspas.

