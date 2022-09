Pizza veg de queijo cremoso de amêndoas e abobrinha

1 - Em uma panela pequena, ferva as amêndoas em água quente por 5 minutos, escorra e bata-as no liquidificador.

2 - Coloque o alho, o sal, o azeite e a água quente e bata por mais cinco minutos até obter uma pasta cremosa.

3 - Forre com a massa uma forma média e coloque o molho de tomate, incluindo as bordas. Distribua sobre a massa o tomate, abobrinha e colheradas do queijo vegano de amêndoas.

4 - Asse em forno pré-aquecido médio até que a pizza esteja assada. Fatie e sirva.

Rendimento: 4 pizzas individuais

Informação nutricional por porção:

Calorias: 190 kcal

Carboidratos: 5g

Gorduras: 18g

Proteínas: 6g

