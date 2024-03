Poke bowl com frango à milanesa, edamame e couve

1 - Cozinhe o arroz seguindo as instruções na embalagem. Deixe descansar um pouco e distribua por 4 taças.

2 - Corte a cebola em fatias. Leve a água, o vinagre e o açúcar para ferver em uma panela média e deixe a cebola cozinhar nesta mistura, em temperatura média, durante um minuto. Desligue e deixe descansar por pelo menos 15 minutos.

3 - Bata os filetes de frango para obter fatias uniformes com cerca de 1 cm de espessura. Polvilhe ambos os lados do frango com farinha e tempere com sal, pimenta e curry em pó. Passar pelo ovo batido e farinha de rosca. Frite em óleo durante 5 minutos de cada lado, deixe escorrer a gordura em excesso sobre papel absorvente. Corte em fatias.

4 - Escalde os feijões edamame durante 1 minuto. Corte a couve em fatias finas e misture com molho para poke bowls. Corte os abacates em fatias.

5 - Coloque a couve, o abacate, o edamame, as cebolas marinadas e o frango sobre o arroz. Servir com molho extra e fatias de limão para acompanhar.

