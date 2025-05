Porco-espinho aperitivo de queijo cremoso

1 - Em uma tigela média, misture bem o cream cheese, a ricota esfarelada e o molho até obter um creme homogêneo.

2 - Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 40 minutos para firmar.

3 - Tire e, com as mãos levemente untadas, modele no prato de servir, formando o corpo do porco-espinho. 4 - Corte os salgadinhos em três partes e espete-os em toda a parte de trás e laterais do corpo, deixando a frente livre para o rosto.

5 - Coloque as passas no lugar dos olhos e a azeitona como focinho. Mantenha na geladeira até a hora de servir e acompanhe com torradas.

Calorias: 190 a porção

