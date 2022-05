Quiche de cebolas douradas para impressionar!

Massa

1 - Em uma tigela, misture todos os ingredientes até que a massa fique homogênea e solte completamente das mãos.

2 - Forre uma forma de fundo falso (24 cm de diâmetro) com a massa e cubra com papel-manteiga e grãos de feijão (ou outro grão qualquer) e leve para assar em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por aproximadamente 20 minutos. Reserve.

Recheio

3 - Em uma frigideira grande, derreta a manteiga, coloque a cebola e o açúcar e deixe fritar em fogo médio, mexendo sempre, até que esteja dourada e macia (cerca de 15 minutos).

4 - Deixe amornar, junte o creme de leite, os ovos, o tempero, 2 colheres (sopa) do queijo parmesão e o tomilho. Distribua sobre a massa pré-assada, polvilhe o restante do queijo parmesão e leve para assar em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.

Dicas

- Se quiser, use uma forma de louça (24 cm de diâmetro). Sirva com salada simples com molho de Tahine: coloque sobre folhas verdes variadas fatias de pepino, de cenoura e tomates-cereja. Tempere com molho à base de tahine (pasta de gergelim): misture 2 colheres (sopa) de tahine, suco de 1 limão pequeno, 1 dente de alho amassado, 2 colheres (sopa) de azeite e 1 pitada de sal. Polvilhe com gergelim.

