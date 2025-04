Rolinho de salsicha é irresistível!

1 - Coloque na batedeira a farinha, o fermento, o açúcar, o sal, o leite e um ovo. Bata com o gancho, em velocidade baixa, por 5 minutos.

2 - Junte a margarina e bata por mais 5 minutos em velocidade baixa e outros 5 em velocidade média. Se preferir, também pode sovar à mão.

3 - Cubra a bacia em que deixar a massa com um pano e deixe por 45 minutos.

4 - Polvilhe farinha sobre uma bancada e abra a massa com um rolo até chegar a 1 centímetro de espessura.

5 - Corte a massa com um aro redondo de 12 centímetros de diâmetro – se não tiver, use um pires como molde e corte com faca.

6 - Com as salsichas cortadas em três partes, enrole cada uma em um disco de massa e coloque-os em uma assadeira untada com margarina, deixando espaço entre cada um deles.

7 - Pincele com ovo batido e polvilhe o parmesão.

8 - Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC e asse por 40 minutos.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Enroladinho de salsicha assado para um lanchinho delícia!

Enroladinho de salsicha é uma ótima opção para o lanche

Enroladinho de salsicha super fácil!