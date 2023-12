Rosbife ao molho de balsâmico e especiarias

1 - Tempere a carne com o sal e a pimenta.

2 - Em uma tigela grande, misture a cebola, o vinagre balsâmico, o orégano e a canela em pó. Mergulhe o filé nesta marinada por aproximadamente 20 minutos.

3 - Aqueça o azeite em uma panela média antiaderente, retire o mignon da marinada e grelhe-o, de todos os lados, por cerca de 20 minutos. Deixe em uma travessa e reserve.

4 - Coloque o restante da marinada à panela com 1 xícara (chá) de água e ferva por 5 minutos. Fatie a carne e sirva com o molho.

Dica

Como guarnição, coloque em uma panela 500g de batatas bolinha cozidas e descascadas com 2 colheres (sopa) de azeite e 1 colher (chá) de sal. Quando começar a dourar, junte 300g de cenouras baby cozidas e 250g de ervilhas tortas cozidas. Deixe 5 minutos, polvilhe com cebolinha picada e sirva com a carne.

Calorias: 250 a porção

