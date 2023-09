Sanduíche de pão de queijo do reino com rosbife, queijo prato e ovo pochê

1 - Pré-aqueça o forno a 200ºC.

Pão de queijo

2 - Misture todos os ingredientes em uma tigela média.

3 - Com uma colher, divida a massa em seis unidades e distribua em uma assadeira média untada com manteiga.

4 - Asse por cerca de 20 minutos.

Ovos pochê

5 - Separe uma panela pequena e adicione água até a metade. Acrescente o vinagre e uma pitada de sal.

6 - Quando ferver, mexa a água com uma colher até fazer um redemoinho. Coloque o ovo no centro desse redemoinho e deixe por 3 minutos. Retire com uma colher ou escumadeira e repita o processo com os outros ovos.

7 - Abra os pães de queijo, recheie com o rosbife, o queijo prato e o ovo pochê. Leve por 5 minutos ao forno para o queijo derreter e o ovo aquecer.

8 - Polvilhe cebolinhas no momento de servir.

