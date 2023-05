Salada oriental de quinoa com atum

1 - Leve a quinoa a uma panela média e cubra com água. Leve ao fogo e deixe por 20 minutos depois de ferver.

2 - Escorra o excesso de água e tempere com azeite, sal, pimenta e o óleo de gergelim. Reserve.

3 - Coloque os pepinos em uma tigela e tempere com sal. Deixe por 10 minutos e esprema bem para tirar toda a água.

4 - Leve o vinagre com o açúcar e o sal a uma panela pequena. Deixe cozinhar em fogo baixo até reduzir pela metade.

5 - Depois que esfriar, coloque sobre os pepinos e deixe na geladeira.

Molho tarê

6 - Em uma panela pequena, misture o shoyu, a água, o vinagre e o açúcar. Leve ao fogo baixo até reduzir pela metade.

7 - Monte tigelas individuais com a quinoa, o pepino, as lascas de atum e tempere com o molho tarê.

8 - Finalize com o gergelim salpicado.

