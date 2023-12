1 - Cozinhe o macarrão em uma panela grande com água e sal até ficar al dente. Escorra e coloque em uma tigela.

2 - Misture com o restante dos ingredientes e tempere com azeite, sal e maionese. Sirva com batata palha.

