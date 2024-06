Sanduíche carbonara de forno

1 - Em um recipiente médio, misture bem o creme de leite, o parmesão e as gemas. Tempere com a pimenta e a noz-moscada. Reserve.

2 - Em uma frigideira média, frite o bacon até dourar. Reserve.

3 - Cubra uma travessa média com as fatias de pão e faça camadas: uma fatia de queijo, um pouco do molho, bacon, tomate, mais uma fatia de queijo e finalize com pão.

4 - Leve ao forno a 200°C até dourar. Sirva quente.

