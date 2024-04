Sanduichão de frango e milho ao forno

1 - Aqueça uma panela média antiaderente e grelhe o frango até dourar.

2 - Coloque a cebola, o alho, os tomates e o sal. Junte 1 xícara (chá) de água e deixe cozinhar por 30 minutos, em fogo baixo com panela tampada ou até amaciar e o molho reduzir. Retire, deixe esfriar e desfie.

3 - Misture a salsa e o milho com o molho que sobrou na panela.

4 - Em uma assadeira retangular de fundo falso, unte com azeite e acomode 6 fatias de pão. Cubra com o frango desfiado e o milho. Coloque por cima o restante do pão.

5 - Misture o molho para salada, o requeijão e a muçarela ralada e cubra o pão. Leve ao forno quente (250ºC), para aquecer e dourar, por cerca de 20 minutos. Deixe amornar e retire com cuidado da forma. Coloque em uma travessa e sirva.

Calorias: 390 a porção

