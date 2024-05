Sanduíche de pasta de abacate com queijo e tomate

1 - Misture o abacate com o limão, o sal e a pimenta.

2 - Unte uma frigideira antiaderente com um pouco de azeite e doure as fatias de pão dos dois lados.

3 - Sobre cada pão espalhe uma porção de pasta de abacate.

4 - Por cima, duas rodelas de tomate e uma fatia de queijo.

5 - Regue com um fio de azeite, polvilhe pimenta ralada na hora e decore com uma folha de coentro. Sirva.

O abacate, ingrediente principal, uma fruta que é da safra de outono, além de rico em vitaminas A, C, E e do complexo B, também é muito utilizado em dietas de emagrecimento. Ainda tem componentes com ação anti-inflamatória que impedem a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos e previnem doenças como arteriosclerose. Além de ser riquíssimo em gorduras monoinsaturadas, que são capazes de reduzir o colesterol ruim e aumentar o bom colesterol e é ótimo para evitar doenças cardiovasculares. Esta receita é rica em fibras e é muito indicada para ser consumida entre as refeições, já que dá mais disposição para o resto do dia.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Sanduíche natural de grão-de-bico com maionese de abacate é irresistível

Avocado toast: aprenda a fazer a torrada com abacate que Giovanna prepara no BBB24

Tostas de abacate com camarão, receita equilibrada