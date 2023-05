Sardinha à putanesca fácil e deliciosa

1 - Em uma panela média, doure a cebola e o alho no azeite.

2 - Adicione as azeitonas e as alcaparras e refogue um pouco.

3 - Acrescente o tomate pelado e deixe ferver.

4 - Cozinhe por 5 minutos e acerte os temperos: sal, pimentas.

5 - Junte os filés de sardinha e regue com bastante azeite.

6 - Ferva mais 5 minutos e acerte a textura do molho a gosto com um pouco de água.

7 - Ajuste sal e pimenta . Finalize com o manjericão e sirva com as torradas.

