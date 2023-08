Sopa de abóbora assada com molho de cranberry e scones de cranberry com queijo azul

Sopa

1 - Pré-aqueça o forno a 200ºC.

2 - Corte a abóbora ao meio e retire as sementes. Unte o lado cortado da abóbora com uma colher de sopa de azeite e tempere com sal e pimenta. Coloque o lado cortado para baixo em uma assadeira grande e leve ao forno por 45 minutos até ficar macio. Retire do forno e deixe até esfriar o suficiente para manusear. Retire a casca e descarte.

Molho

3 - Leve cranberries, maçã, jalapeño e o maple syrup em um processador. Misture até ficar bem picado. Leve à geladeira até que esteja pronto para usar.

4 - Aqueça 2 colheres de sopa de azeite em uma panela grande. Coloque a cebola e o alho e refogue até ficar translúcido e macio, 5-7 minutos.

5 - Junte a abóbora. Adicione 4 xícaras de caldo de legumes. Com um mixer, bata até ficar cremoso.

6 - Adicione mais caldo para ter a consistência desejada. Deixe em fogo baixo e cozinhe por 10 minutos. Misture o maple syrup e a noz-moscada. Tempere com sal e pimenta. Sirva com salsa e um fio de azeite.

Scones

7 - Pré-aqueça o forno a 200 graus.

8 - Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar, o fermento e o sal. Com as mãos, misture o óleo de coco, pressionando a mistura até que esteja completamente incorporado com uma textura arenosa. Despeje lentamente a manteiga e misture até incorporar.

9 - Misture queijo e cranberries. Forme uma bola grande com a massa.

10 - Desenforme em uma assadeira média forrada com papel manteiga. Pressione a parte superior para achatar levemente.

11 - Com uma faca afiada, corte a massa ao meio e cada metade em 4 triângulos. Separe os scones na assadeira. Asse por 20-25 minutos até dourar.

