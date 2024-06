Sopa detox com granola salgada e torradas

Sopa

1 - Pique a cebola e o alho. Descasque e corte em cubos o alho-poró, a abóbora, as cenouras e os inhames.

2 - Refogue o alho e a cebola em uma panela grande com um fio de azeite.

3 - Acrescente os vegetais e as folhas de salsão inteiras. Tempere com cúrcuma, sal e pimenta.

4 - Cubra com água e deixar até os vegetais ficarem bem macios. Retire da panela e bata no liquidificador com leite de coco.

5 - Volte à panela para aquecer.

Granola salgada

6 - Misture todos os grãos e oleaginosas e tempere com páprica, sal e azeite. Leve ao forno até dourar.

Torradas

7 - Corte o pão e pingar um fio de azeite sobre as fatias. Leve ao forno ou frigideira aquecida até dourar e ficar crocante.

8 - Salpique a granola por cima da sopa e sirva quente acompanhada de torradas.

