Sopa vegetariana com salsão, alho-poró, batata, ervilha, cebola, cenoura e ervas frescas

1 - Em uma panela média, refogue a cebola em azeite ou óleo e frite a cenoura, o alho-poró e o salsão.

2 - Quando começar a cozinhar, adicione as batatas e as ervilhas, cubra com água e deixe cozinhar até que tudo fique bem macios. Finalize com o manjericão e a cebolinha. Se quiser, bata no liquidificador para obter um creme. Sirva bem quente com pães italianos.

