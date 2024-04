Sorbet vegano de abacate, banana e hortelã sem glúten e sem lactose

1 - Tire as bananas do congelador e deixe-as em temperatura ambiente por 10 minutos antes de bater para não ter problemas com o processador e o sorvete atingir o ponto mais rapidamente.

2 - Coloque pedaços de banana congelados, o abacate, hortelã, leite de coco e o TCM no processador e bata no modo pulsar para triturar os pedaços.

3 - Continue batendo em velocidade alta até obter um ponto bem cremoso com a consistência de sorvete, cerca de 5 minutos.

4 - Despeje no recipiente de servir e decore com a calda de coco e nibs de cacau.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Sorvete cremoso e divertido

Sorvete de biscoito recheado de chocolate com baunilha

Fondue de sorvete