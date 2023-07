Stincos de cordeiro e polenta cremosa

Stincos

1 - Tempere a com sal e pimenta e deixe por 1 hora.

2 - Sele os stincos em panela com fundo grosso bem aquecida. Doure bem cada peça de carne e reserve em uma forma.

3 - Na mesma panela, refogue os legumes cortados em cubos médios até que estejam bem cozidos e tostados.

4 - Volte os stincos colocando-os todos em pé sobre o refogado. Com cuidado, derrame os vinhos e adicione os ramos de ervas frescas.

5 - Complete com água se necessário até que as partes com carne fiquem cobertas e apenas as pontas de ossos para fora.

6 - Reduza o fogo para baixo e deixar cozinhar lentamente por cerca de 4 horas.

7 - Retire os stincos com cuidado.

8 - O molho com os legumes deve ser batido no liquidificador com cuidado por estar quente.

9 - Coe e retorne para a panela e deixar reduzir para acertar o sal e sabores.

10 - Volte as peças de carne para aquecer no molho e servir com a polenta cremosa.

Polenta cremosa

11 - Em uma panela de fundo grosso, aqueça a água, o leite com pouco sal e pimenta.

12 - Depois de levantar fervura, adicione a polenta aos poucos misturando sem parar para que não forme grumos até que engrosse bem e cozinhe bem.

13 - Finalize com a nata, o parmesão e por último a manteiga. Acerte o sal e pimenta segundo o seu gosto.

14 - Monte o prato com a base de polenta cremosa e por cima o stinco de cordeiro ao próprio molho.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Risoto de cordeiro com pinhão

Polenta com ragu de carne bem saborosa

Polenta mole com creme de leite e parmesão bem fácil!