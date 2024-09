Suco verde: sete receitas para aumentar a imunidade

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva.

Saiba como o suco verde pode aumentar a imunidade

O principal benefício do suco verde para imunidade baixa é proporcionar diversos compostos bioativos e nutrientes para todo o complexo do sistema imunológico em uma única refeição.

Há uma relação intrínseca entre nutrição, infecção e imunidade: a resposta imune é comprometida na deficiência de nutrientes, o que expõe as pessoas a infecções, ao ponto que o prejuízo do estado nutricional pode ser exacerbado pela própria resposta imune a uma infecção - gerando um ciclo vicioso.

Deficiências de ingestão de micronutrientes são comuns, e isso pode afetar o risco e a gravidade da infecção. É nesse contexto que se encontra o porquê de o suco verde é bom para imunidade: os ingredientes representam importantes fontes de nutrientes ao organismo.

Ingredientes e os benefícios para saúde

1. Folhas verde escuras

A base do suco verde para a imunidade vem das folhas, que dão a característica coloração dessa bebida. Vegetais folhosos como agrião, couve, rúcula e alface compõem o primeiro grupo de ingredientes do suco.

A ingestão de vegetais verdes é considerada um hábito saudável. Segundo um estudo publicado na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos de Medicina, os vegetais folhosos têm níveis de nutrientes e podem se tornar uma fonte significativa de vitaminas, minerais e compostos bioativos.

Esse mesmo estudo ainda aponta que os efeitos desse importante componente do suco verde para a imunidade têm sido relacionados aos fitoquímicos:

previnem o estresse oxidativo;

induzem enzimas de desintoxicação;

estimulam o sistema imunitário;

reduzem a proliferação de células cancerígenas.

O estudo ainda traz o foco para a presença de vitamina C, vitamina E e carotenóides presentes nesses vegetais, que tornam o suco verde para imunidade fonte considerável de antioxidantes.

2. Frutas

O segundo ingrediente que não pode faltar no suco verde para imunidade é a fruta. Abacaxi, laranja, morango, maçã, melão, ameixa…não há limite nas combinações. Além do sabor adocicado, complementam a bebida com a composição riquíssima em vitaminas, minerais e fibras.

Conforme outro estudo, frutas, assim como vegetais, apresentam uma elevada quantidade de fitoquímicos, componentes anti-inflamatórios capazes de auxiliar no aumento da imunidade e no combate a radicais livres.

Uma atenção especial às frutas cítricas como a laranja, tangerina e acerola. De acordo com o estudo, as frutas cítricas são ótimas fontes de vitamina C, folato e polifenóis bioativos, que desempenham importantes papéis na manutenção da integridade das barreiras imunes e no apoio à função de muitos tipos de células imunológicas.

3. Gengibre

Além de atuar como termogênico, tem um importante papel como ingrediente do suco verde para imunidade. Pelo estudo publicado pela editora Metabolism, o gengibre apresenta efeitos anti-inflamatórios, anti-hipertensivos, auxilia no controle da glicose e no sistema imunológico.

Outro estudo avaliou as atividades anticancerígenas e imunomoduladoras da combinação de limão e gengibre. Os resultados imunológicos foram muito significativos e chegaram a demonstrar serem uma combinação promissora para incorporar no tratamento de neoplasias.

4. Própolis

Apesar de não ser tão comum ver a própolis adicionado à bebida, pode ser um ingrediente de grande importância nessa preparação. A própolis é uma substância produzida pelas abelhas a partir de flores e árvores, comumente usada por elas como uma membrana de proteção da colmeia.

Desde que o ser humano identificou que poderia se beneficiar do uso da própolis, diversos estudos vêm sendo feitos para definir as propriedades deste composto. Um artigo que revisou diversos desses estudos apontou a descoberta de propriedades antimicrobiana, imunomoduladora, antitumoral e antiviral na própolis, considerando seus efeitos na produção de anticorpos e em diferentes células do sistema imunológico.

5. Cúrcuma

Outro ingrediente não tão comum, mas igualmente poderoso na composição do suco verde para imunidade, é a cúrcuma, que apresenta um composto bioativo chamado curcumina. De acordo com estudo que avaliou o potencial antiobesogênico da cúrcuma, a curcumina conta com efeito protetor celular, sendo um potencial agente anticancerígeno, antiviral, que auxilia no controle glicêmico e no equilíbrio da microbiota intestinal.

Outro estudo corrobora a ideia, demonstrando que a curcumina atua modulando o sistema imunológico e a libertação de mediadores inflamatórios, eliminando os radicais livres de oxigênio e auxiliando no fortalecimento da imunidade.

