Superfácil! Bolo de chocolate triplo

1- Prepare o bolo seguindo as instruções da embalagem. Não esqueça de pré-aquecer o forno na temperatura indicada e de untar com manteiga e farinha a forma. Enquanto o bolo assa no forno, vamos para o brigadeiro;

2- Cozinhe em fogo médio o leite condensado com o cacau e a manteiga, mexendo sempre. Cozinhe até que o brigadeiro fique no ponto, no momento em que seja possível enxergar o fundo da panela;

3- Tire do fogo e adicione o creme de leite, mexendo bem;

Montagem

4- Para a montagem, faça furos generosos no bolo utilizando o cabo de uma faca ou de uma colher de pau. Derrame o brigadeiro ainda quente sobre todo o bolo, para que ele preencha todos os buracos;

5- Para a cobertura de chantilly, prepare o chantilly conforme as instruções da embalagem, e adicione tudo por cima do bolo;

6- Para finalizar, derreta o chocolate meio amargo e “desenhe” linhas por cima do chantilly, decorando. Se desejar, espalhe raspas ou confeitos de chocolate branco por cima.