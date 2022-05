Tilápia assada ao forno com batata-doce, tomate-cereja, azeitonas e alcaparras

1 - Pré-aqueça o forno a 230° C.

2 - Em uma forma, adicione a batata-doce, a metade do alho picado e um generoso fio de azeite. Tempere com uma pitada de sal e de pimenta. Mexa e leve para o forno para assar por 10 minutos.

3 - Em uma tigela, misture os tomates, o restante do alho, o suco de limão, as azeitonas e as alcaparras, tempere com uma pitada de sal e pimenta, coloque duas colheres de sopa de azeite de oliva, misture e reserve.

4 - Tempere a tilápia com uma pitada de sal, pimenta e orégano.

5 - Tire a forma do forno, acomode os filés sobre as batatas, cubra com a mistura de tomates, alcaparras e azeitonas temperadas, inclusive o líquido e adicione um fio de azeite.

6 - Volte ao forno para assar por mais aproximadamente 20 minutos. Para servir, adicione a salsinha picada e os limões em gomos.

