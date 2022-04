Filé de tilápia empanado é simples e delicioso!

1 - Em um recipiente, coloque os filés e tempere com suco do limão, o sal e a pimenta. Misture e reserve.

2 - Pegue três pratos: em um deles, bata bem o ovo com um garfo. Em outro, um pouco de farinha de trigo e, no terceiro, panko.

3 - Passe a tilápia na farinha de trigo, depois no ovo e por último no panko, sempre pressionando muito bem. Esse processo faz com que a casquinha firme melhor nos filés e deixe mais crocante. Repita até terminar os peixes.

4 - Aqueça uma panela média com óleo e frite até dourar. Deixe escorrer em um recipiente com papel toalha. Sirva com arroz branco, salada e com a salsinha salpicada por cima.

DICAS

☑ A quantidade ideal de óleo é até cobrir os filés para fritar por igual.

☑ A quantidade de panko, da farinha de trigo e ovo depende do tamanho do seu peixe.

☑ Se preferir, tempere a farinha de trigo com sal e pimenta.

