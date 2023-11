Tiramisù no copo é uma sobremesa fácil e deliciosa

1 - Em uma tigela média, misture bem o cream cheese e o açúcar.

2 - Em copos, faça a montagem: intercale camadas do creme com bolacha molhada rapidamente no café até chegar na borda.

3 - Finalize polvilhando cacau em pó e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Tiramisu de café com queijo cremoso é surpreendente!

Descubra como fazer um delicioso tiramissu e deixe seu dia mais doce

Receita superfácil de tiramisù