Toast de pão de milho recheado com goiabada cremosa

1 - Em ums tigela, misture o leite e a baunilha. Passe as fatias de pão nessa mistura e reserve.

2 - Aqueça uma frigideira antiaderente e derreta a manteiga.

3 - Doure as fatias de pão dos dois lados.

4 - Em outra tigela, misture o açúcar e a canela. Passe aí os pães já dourados.

5 - Recheie-os com uma fatia com a goiabada cremosa e cubra com a outra, fazendo um sanduíche. Corte na diagonal e sirva.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Toast de ovo é opção prática e saudável para o café da manhã

Toast de creme de ricota com avocado e ovo pochet

Toast de presunto com cebola caramelizada para um lanche rápido