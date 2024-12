Tomate confit com ricota e alecrim com torradas na margarina

Tomate confit

1 - Em uma assadeira média, coloque os tomates, a margarina, o alho, o sal, a pimenta e o alecrim.

2 - Misture bem e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 20 minutos.

3 - Deixe esfriar e reserve.

Torradinha

4 - Pegue as fatias de pão, passe a margarina, coloque em uma assadeira e leve ao forno junto com o tomate. Deixe por 10 minutos ou até que esteja levemente dourado.

Montagem e finalização

5 - Em um refratário, coloque a ricota no meio e o tomate em volta. Regue a ricota com a margarina e tempere com pimenta e alecrim.

6 - Sirva em seguida com as torradinhas.

