Burrata com tomate confit e ervas

1 - Distribua os tomates em uma assadeira média e misture com o alho, o sal, o azeite e o vinagre.

2 - Leve ao forno médio (180 °C) por aproximadamente 25 minutos, misturando no meio do tempo.

3 - Retire e adicione o manjericão.

4 - Posicione a burrata no centro de um prato e enfeite com os tomates em volta. Se quiser, regue com mais azeite. Sirva com torradinhas.

Calorias: 190 a porção

