Torta caipira de liquidificador com frango

Recheio

1 - Aqueça uma panela média com o azeite de Oliva Castelo e doure o peito de frango de todos os lados. Junte a cebola, o tomate e o sal e regue com a água fervente. Diminua o fogo e deixe cozinhar com a panela semi tampada até o molho reduzir e o frango amaciar. Retire, espere amornar e desfie a carne.

2 - Retorne à panela com o molho, o palmito, a pimenta e a salsa. Reserve.

Massa

3 - Bata os ovos, o milho, o azeite, o leite e o sal no liquidificador. Despeje em uma tigela e coloque o restante dos ingredientes. Reserve.

4 - Transfira metade da massa em uma forma retangular média untada com azeite. Distribua o recheio por cima. Cubra com a massa restante e leve ao forno médio (180ºC), pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos ou até ficar firme e dourar. Sirva cortada em pedaços.

Calorias: 200 a porção

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Torta de legumes de liquidificador muito prática e saborosa

Torta de liquidificador de legumes, muito prática!

Essa torta de legumes é fácil e tudo de bom