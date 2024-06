Torta de legumes com farinha de pão integral

Farinha de pão torrado

1 - Coloque o pão no forno em uma forma grande e leve para assar em forno quente. Deixe até o ponto de torrada, uns 10 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e coloque no liquidificador. Bata até obter uma farinha. Reserve.

Massa

2 - Em uma tigela grande, misture a farinha, creme de leite e a margarina. Amasse com as mãos até ter uma massa uniforme e desgrudar das mãos. Ajeite-a em uma forma de aro removível de 20 cm de diâmetro. Leve para assar em forno pré-aquecido por 10 minutos.

Recheio

3 - Misture todos os ingredientes, menos o queijo ralado. Acomode sobre a base da torta e salpique o queijo. Leve ao forno já quente por 25 a 30 minutos. Sirva.

