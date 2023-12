Torta de maçã e amêndoas para servir quente ou fria

Massa

1 - Corte a manteiga em pedaços pequenos e coloque-os em uma tigela média. Vá amassando com um garfo enquanto junta os demais ingredientes: o açúcar de confeiteiro peneirado, a farinha de amêndoas, o sal, a baunilha, o ovo e a farinha de trigo.

2 - Amasse rapidamente com as mãos somente para que a massa se aglomere.

3 - Faça uma bola, cubra com filme plástico e leve à geladeira por pelos menos 2 horas antes de abrir.

4 - Em uma superfície enfarinhada, abra a massa em uma espessura de cerca de 0,5 cm e cubra fundo e laterais de uma forma baixa para tortas de 22 cm de diâmetro.

5 - Cubra a massa com papel-alumínio e distribua feijões por cima para fazer peso.

6 - Leve para assar em forno pré-aquecido a 180°C por 20 minutos. Retire os feijões e o papel alumínio e deixe esfriar.

Maçãs

7 - Derreta a manteiga em uma frigideira média. Coloque o açúcar e as maçãs e cozinhe, sem mexer muito, até que os pedaços comecem a dourar, mas sem amolecer. Desligue o fogo e deixe esfriar.

Creme

8 - Amoleça a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas sem deixar derreter, só para obter uma consistência pastosa. Acrescente os seguintes ingredientes na seguinte ordem, misturando bem depois de cada adição: o açúcar de confeiteiro, a farinha de amêndoas, o amido, os ovos e o rum. Reserve.

Montagem

9 - Cubra a base da torta, já totalmente fria, com o creme de amêndoas.

10 - Distribua os pedaços de maçã em cima do creme, sem apertar (o creme cresce no forno e engloba as fatias).

11 - Volte a torta ao forno pré-aquecido em 180°C por mais 25 minutos, até o recheio dourar e firmar. Polvilhe com amêndoas e sirva morna ou fria.

