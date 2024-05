Tortilha com ovos, espinafre, queijos e tomate

1 - Unte uma frigideira antiaderente média com manteiga e forre com as tortilhas.

2 - Misture ovos, cottage, tomate, espinafre, sal e pimenta e despeje na frigideira.

3 - Asse por 15 minutos e sirva.

