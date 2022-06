Tortinha de chocolate e caramelo sensacional!

Massa

1 - Em uma tigela média, junte a farinha, o açúcar, o chocolate, a margarina e misture com as pontas do dedo formando uma farofa.

2 - Coloque o ovo e misture até formar uma massa lisa e homogênea. Leve para gelar por 30 minutos.

3 - Abra a massa em formas redondas de 8 cm e leve para assar em forno pré-aquecido a 160°C por 10 minutos ou até que estejam assadas e levemente douradas. Reserve.

Caramelo

4 - Em uma panela média, adicione o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo sempre até que derreta.

4 - Adicione o creme de leite e deixe ferver por 10 minutos ou até dissolver os grumos de açúcar. Desligue e reserve.

Ganache

5 - Em um recipiente de vidro, coloque o chocolate e leve ao micro-ondas para derreter de 30s em 30s. Junte o creme de leite e misture bem.

Marshmallow

6 - Em uma panela pequena, adicione 1/3 de água e leve ao fogo médio para ferver.

7 - Com uma tigela um pouco maior que a panela, adicione as claras, o açúcar e misture bem.

8 - Leve ao banho-maria até que, ao colocar o dedo, você sinta o açúcar dissolvido.

9 - Bata na batedeira até virar um merengue.

Montagem

10 - Distribua o caramelo nas massas, cubra com a ganache e leve para gelar.

11 - Com um saco e um bico de confeitar, decore com o marshmallow e sirva!

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Torta de caramelo com café, sobremesa deliciosa para toda família

Torta de manteiga escocesa: sobremesa prática e saborosa

Torta de chocolate com especiarias: deliciosa, docinha e derrete na boca