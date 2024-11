Wrap primavera com legumes e contra-filé

1 - Misture os ingredientes do molho e separe em duas partes. Despeje a primeira metade na carne e deixe marinar por 15 minutos.

2 - Aqueça a frigideira e pincele o óleo na chapa. Quando estiver quente, comece a dourar a carne dos dois lados. O tempo de cozimento varia dependendo da carne e da espessura. Reserve.

3 - Coloque água morna em uma tigela grande. Mergulhe a folha de arroz e vire 2 a 3 vezes por cerca de 5 segundos. Coloque-o sobre um prato.

4 - Sobre a folha de arroz, monte o wrap com uma camada de alface, cenoura, pepino, cebolinha, coentro e fatias de carne em 1/3 do espaço da folha. Enrole e sirva com a outra parte do molho.

