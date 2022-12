Um sabor especial: sugestão de petiscos para servir antes da ceia de Natal

O livro "A Experiência da Mesa, o segredo de criar relacionamentos", de Devi Titus (Graça Editorial), valoriza os momentos de refeição.





Sejam elas breves como os pedidos de fast-food ou cerimoniosas, dada à ocasião, a reunião com pessoas em torno da mesa deve ser tão prazerosa como o hábito de comer.

Publicidade

Publicidade





As festividades de fim de ano são também cercadas de encontros com comes, bebes e pessoas. Tornar o evento especial é uma missão para o anfitrião, que muitas vezes se ocupa do prato principal, sobremesa, sem se esquecer, claro, da entrada.





Publicidade

Há opções leves, saborosas e até refrescantes, pois estamos em pleno verão. Incluir frutas e folhas é uma alternativa, assim como a busca por ingredientes acessíveis, totalmente aceitável.







Formada em confeitaria, Fernanda Souza Gouveia tem prepara ceias bastante desejadas em Londrina e considera que há opções para diferentes ceias, sendo que a apresentação é uma forma de demonstrar o carinho pelas pessoas convidadas e também se sentir realizado e manter o clima harmônico.

Publicidade





Dadinho de tapioca, canapé caprese e bruschettas de figo com presunto parma são as sugestões de Gouveia para as entradas de Natal.





DADINHO DE TAPIOCA

Publicidade





Ingredientes: 500 g de farinha de tapioca granulada; 1 litro de leite líquido integral; 500 g de queijo coalho ralado; sal com moderação; pimenta-do-reino branca a gosto; 1 pote de geleia agridoce de pimenta para acompanhar.





Preparo: Aqueça o leite em uma panela; Quando o leite estiver bem quente, desligue o fogo, adicione o queijo coalho ralado e continue mexendo. Adicione a farinha de tapioca granulada e continue mexendo, depois o sal e pimenta a gosto. Pare de mexer quando todos os ingredientes estiverem bem misturados. Despeje em uma forma coberta com papel filme (pvc), cubra em cima também e leve para a geladeira por duas horas. Retire da geladeira, corte em quadradinhos (dadinhos) e frite aos poucos em óleo quente ou coloque no forno até dourar. Sirva em seguida acompanhado da geleia de pimenta agridoce.





Confira as demais receitas na FOLHA DE LONDRINA.