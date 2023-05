Calçadão: Operação mira ambulantes sem alvará em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) fez uma operação de fiscalização na manhã desta terça-feira (23), em conjunto com a PM (Polícia Militar) e a GM (Guarda Municipal), contra ambulantes irregulares que atuam no centro de Londrina. Pessoas abordadas com os materiais ainda nos veículos, e sem nota fiscal e autorização para venda, foram convidadas a regularizar a situação, enquanto que aquelas que estavam com as barracas espalhadas pelo Calçadão e os produtos não contavam com nota fiscal e também não tinham autorização para permanecer no local tiveram os objetos recolhidos.







Os materiais lícitos foram encaminhados como doação ao Hospital do Câncer e creches e os ilícitos, como cigarros contrabandeados, apreendidos pelas forças de segurança. “Nós primeiro comunicamos que não pode, mas ainda há alguns que insistem. Fazemos a apreensão, mas não é esse o objetivo. O objetivo é que as pessoas se regularizem”, defendeu Marcelo Cortez, presidente da CMTU, em entrevista coletiva.







