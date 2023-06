Cartão de ônibus 65+ passa a ser emitido no CCI Norte e sede da Secretaria do Trabalho

A partir da próxima semana, o cartão de ônibus do idoso 65+ poderá ser retirado em dois novos pontos de atendimento em Londrina. Por conta da realização de trabalhos de reforma já previstos no Terminal Urbano Central, esse local ficará sem oferecer o serviço ao público por alguns dias. Para suprir a demanda, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) Norte será agora um novo posto fixo de atendimento e emissão do cartão, a partir de segunda-feira (12). O funcionamento para essa finalidade será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede localizada na rua Luís Brugin, 570, esquina com avenida Saul Elkind.





A exceção, na semana que vem, será o dia 16 de junho, quando não haverá atendimentos no CCI Norte, em razão do feriado municipal de Sagrado Coração de Jesus. Mesmo quando o Terminal Central retomar esse serviço, o CCI Norte permanecerá emitindo o cartão e prestando as orientações aos idosos diariamente.

Outra nova opção de local, essa em caráter provisório, para os londrinenses terem acesso ao Cartão do Idoso será a sede da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER). Nesse espaço, os atendimentos irão ocorrer, inicialmente, apenas de terça (13) até quinta-feira (15), das 8h às 14h. O endereço da agência do Sine é rua Pernambuco, 162.





E o cartão também continua sendo emitido regularmente, de segunda a sexta-feira na Loja de Créditos da TCGL na rua Quintino Bocaiúva, nº 351, entre 8h e 16h30.

Para a emissão do cartão nesses três pontos da cidade, é necessário fazer o agendamento prévio em qualquer dia da semana pelo portal agendamento.grandelondrina.com.br/sicade. Aqueles idosos e idosas que não possuírem acesso à internet ou tiverem dificuldade em fazer os procedimentos podem fazer o agendamento por telefone ou presencialmente no CCI Norte e sede da Secretaria Municipal do Idoso, recebendo o suporte necessário das equipes responsáveis.





Funcionários da TCGL estão trabalhando nos locais de atendimento para a emissão dos cartões. No Terminal Central, enquanto o serviço ficar temporariamente inativo, funcionários irão orientar o público que precisar de suporte a respeito do cartão, indicando os canais de atendimento e pontos de emissão.





O Cartão 65+ permite que as pessoas idosas consigam entrar nos ônibus do transporte coletivo pela porta da frente, passando pela catraca, assim como os outros usuários. Hoje, os idosos embarcam nos coletivos pela porta de trás do veículo, utilizando um documento pessoal com foto. Até o momento, segundo a Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL), mais de 5 mil cartões 65+ foram emitidos na cidade até agora.





A iniciativa de emissão do Cartão do Idoso foi implantada no dia 10 de maio, sendo uma ação articulada entre a Secretaria Municipal do Idoso (SMI), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), e as concessionárias TCGL e Londrisul.