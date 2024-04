CMTU alerta candidatos do concurso da Prefeitura de Londrina para alterações no trânsito

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) alerta os candidatos do concurso da Prefeitura de Londrina no domingo (28) a se atentarem aos horários e se adiantarem no deslocamento, a fim de não sofrerem atrasos, devido ao número de obras viárias e eventos que provocam a interdição de vias.





O local de prova com mais mudança no acesso é o campus de Londrina da PUC (Pontifícia Universidade Católica), devido à obra de construção de um viaduto no trecho urbano da BR 369. Para este, onde o acesso se dará pelo bairro, por meio da Avenida Serra dos Pirineus, depois seguido das ruas Serra da Jureia e Serra da Carioca, que se transforma em Rua Francisca Alves e Avenida Jockey Club.

A sugestão da companhia é que aqueles que pretendem se dirigir ao local de prova, utilizem aplicativos de orientação, como o Waze, de forma a serem direcionados pelas rotas específicas.





Haverá reforço nas linhas que atenderem os colégios específicos da prova, mas, para o restante do transporte coletivo, será praticada a tabela de domingo.