CMTU lança edital de R$ 335 mil para instalar parquinhos em praças de Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) está com uma licitação aberta para a contratação de uma empresa que deverá oferecer parques infantis montados a serem instalados em praças de Londrina. O edital tem valor máximo de R$ 335 mil. As empresas que quiserem participar do certame devem inscrever a proposta até 13 de dezembro.



De acordo com a companhia, “os parquinhos serão colocados com o intuito de propiciar momentos agradáveis e de lazer às famílias que frequentem os locais”. “Brincar no parquinho, que é um espaço ao ar livre, faz muito bem para as crianças, pois, no local elas podem gastar energia, socializar, aprender a resolver conflitos, reconhecer a importância do trabalho em equipe, aceitar as diferenças e explorar sua própria mobilidade e coordenação”, elencou para fundamentar a aquisição.



LEIA TAMBÉM: MP questiona município por valor de garrafas de água para alunos





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA