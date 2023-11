Danificada por chuvas em 2016, ponte entre Irerê e Guairacá é liberada

Por isso, a produtora rural e pecuarista Stela Alves de Carvalho Vilella comemorou muito a liberação do trânsito na nova ponte. “É muito importante uma vez que a ponte anterior estava muito deteriorada, só tinha uma pista e as laterais estavam desbarrancando com colocando em risco que passava por aqui com máquinas agrícolas e caminhões. Essa ponte vai beneficiar toda a região. Só temos a agradecer a administração municipal”, disse.

A nova ponte sobre o córrego Água do Gramadinho, entre o distrito de Irerê e Patrimônio de Guairacá, na zona sul de Londrina, está liberada para o tráfego desde quarta-feira (15). Há cerca de sete anos, o trânsito nessa região ocorria em pista única e estreita, uma vez que, em 2016, a pista e sua área de entorno foram fortemente deterioradas pelas chuvas intensas que afetaram o município, derrubando diversas pontes.

As obras da Prefeitura tiveram início em meados de fevereiro. O investimento total é de R$ 3,3 milhões. A ponte nova tem aproximadamente 26 metros de comprimento por 16 metros de largura. “Esta ponte, com estrutura muito reforçada, bem mais larga, vai solucionar um problema antigo aqui da região. E a população daqui merece muito, pois era um sacrifício o deslocamento das pessoas, o escoamento da safra", disse o prefeito Marcelo Belinati. "A prefeitura também está reformando a estrada entre Paiquerê e Irerê para dar mais conforto para quem mora na lavoura. Há quase 30 anos não era feita uma recuperação desta estrada com esta qualidade.”, acrescentou.





O secretário de Agricultura de Londrina, Regis Choucino explicou que era uma reivindicação antiga dos moradores. “Essa obra soluciona de vez este problema. Garante o direito de ir e vir dos moradores. Há muitas propriedades rurais por aqui e a produção agrícola precisa chegar às unidades de recebimento do município”, disse.







O vice-prefeito João Mendonça, comentou que as comunidades estavam quase isoladas. “É uma conquista importante para os nossos distritos. É o transporte escolar que será beneficiado, a viatura policial e a ambulância quando houver necessidade de prestar atendimento. Só quem já passou por uma situação de emergência, entende o valor de uma obra como esta”, comemorou. (Com informações do N.Com)