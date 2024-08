Gedal leva projeto de observação de astros para Ibiporã e vai sortear telescópios

O Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) leva para Ibiporã o projeto “Na Rua, de Olho Pra Lua!”, que oferece telescópios para observação de astros gratuitamente para a população. O evento será neste sábado (17), das 18h às 22h, na Praça Pio XII, no centro da cidade.





Serão disponibilizados mais de dez telescópios para a observação da Lua, com suas montanhas e crateras. Os participantes também poderão registrar fotos do satélite da Terra.

O evento ainda vai oferecer palestras sobre astronomia e uma oficina de construção e lançamento de foguetes, em parceria com a equipe do projeto Gravidade Zero, do campus de Londrina da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).





A organização avisa, entretanto, que o evento pode ser suspenso em decorrência das condições climáticas.

