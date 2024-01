Laura apressa o parto e é a primeira bebê de 2024 na Maternidade Municipal de Londrina

O primeiro bebê londrinense de 2024 nasceu à 1h25 desta segunda-feira (1), na Maternidade Municipal Lucilla Ballalai. A pequena Laura veio ao mundo um dia antes do previsto, em um parto normal rápido que surpreendeu os pais, a recepcionista Valéria Batista Camargo e o auxiliar de produção João Carlos Aliberti. O bebê nasceu com 47 centímetros e 3,306 quilos e menos de 12 horas depois, dormia tranquilo no colo da mãe.



Camargo contou que a família estava reunida para a virada na casa da mãe dela e embora já estivesse sentindo algumas dores, como a bolsa não estourava, ela imaginou que a filha fosse levar mais tempo para nascer. “Achei que ela nem viria hoje, que iria demorar mais. Mas a dor começou a aumentar e quando deu meia-noite, todo mundo estava se abraçando e eu e o João dando tchau pra família. Nem comemoramos a chegada do ano novo”, relatou a mãe.