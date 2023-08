Marcelo Belinati, Ratinho jr., Geraldo Alckmin e CNBB lamentam a morte de dom Geraldo

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), e o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), decretaram luto oficial de três dias no município e no Estado pelo falecimento de dom Geraldo Majella Agnelo, este sábado (26). O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), também expressou seu pesar, assim como a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), da qual o cardeal foi presidente.

. @lualckmin_ e eu recebemos com profundo pesar a notícia de falecimento do Arcebispo Emérito de Salvador, Dom Geraldo Majella. Ordenado padre em 1957, Dom Geraldo teve uma virtuosa trajetória no desempenho das diversas funções eclesiásticas para as quais foi designado, além de… pic.twitter.com/wol9i1yXT7

Secretário-geral da CNBB, o bispo auxiliar de Brasília dom Ricardo Hoepers recordou o legado de dom Geraldo e a sua contribuição à CNBB, à Igreja no Brasil e no mundo em um vídeo publicado no Youtube.

Marcelo Belinati lamentou o falecimento de dom Geraldo e disse que ele fará falta para Londrina e para o Brasil. "Muito triste a notícia da morte de Dom Geraldo Majella Agnello. Um religioso íntegro, comprometido com as causas sociais, e que deixou sua marca ao comandar a Arquidiocese de Londrina por 8 anos. Querido por todos, fará muita falta não só para Londrina, mas para o nosso país. Que Deus conforte seus familiares e amigos”, escreveu.

Ratinho Júnior recordou a trajetória do cardeal marcada pelo amor ao próximo. “O Paraná perdeu o cardeal Dom Geraldo Majella, que coordenou a arquidiocese de Londrina e também atuou em Toledo, alimentando a fé de muitos paranaenses. A comunidade católica e o Paraná perdem um homem que atuava sempre em benefício do próximo. Meus profundos sentimentos aos amigos e familiares”, disse o governador.

Confira a nota de condolências da CNBB





Nota de Pesar pelo falecimento do Cardeal Geraldo Majella Agnelo

Estimado irmão, Cardeal Sergio da Rocha,

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) une-se em solidariedade à Arquidiocese de São Salvador (BA) e aos familiares por ocasião do falecimento de Dom Geraldo Majella Agnelo, arcebispo emérito daquela estimada Igreja Particular, neste sábado, 26 de agosto, memória de Santa Maria no sábado, em Londrina (PR), onde residia desde 2014.

Damos graças a Deus pela doação deste irmão no episcopado que entregou sua vida à Igreja no Brasil e no mundo. Dom Geraldo foi destacado, nos lugares onde serviu como padre e bispo, por sua afabilidade e pela virtude de criar laços de amizade e comunhão entre as pessoas.





Sua vida foi marcada por um grande amor à Igreja e uma contínua dedicação às coisas da Igreja, a serviço da fé e ao testemunho da vida cristã. Dom Geraldo mostrou sempre grande zelo pela Liturgia, pela boa formação dos sacerdotes e do povo católico e pela irrestrita fidelidade ao Papa e à Igreja. Foi um intérprete da reta reforma litúrgica, desejada pelo Concílio Vaticano II.





Agradecemos, especialmente, os anos nos quais se dedicou à nossa Conferência, tendo presidido a Comissão Episcopal para a Liturgia, de 1983-1987, atuado como vice-presidente do Regional Sul 2 da CNBB, e estado à frente da CNBB, como seu presidente, de 2003 a 2007.





Como no Evangelho da liturgia que celebramos hoje, Dom Geraldo foi aquele que soube amar a um só Pai, aquele que está nos céus. Teve um só guia, Cristo. E foi grande porque entre nós foi um humilde servidor do Evangelho.





Rogamos a Deus que conforte os corações de amigos, fiéis e familiares e dê ao nosso irmão a glória do descanso eterno e de ser exaltado nos céus.





Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a Vossa luz.





Em Cristo,





Dom Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB





Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

Primeiro Vice-presidente da CNBB





Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife (PE)

Segundo Vice-presidente da CNBB





Dom Ricardo Hoepers

Bispo auxiliar de Brasília (DF)

Secretário-geral da CNBB