Nova empresa assume serviço de varrição de ruas em Londrina

De acordo com o presidente da CMTU, Marcelo Cortez, o processo licitatório foi um sucesso. “Assim como em todas as licitações realizadas pela Companhia, houve um grande número de empresas participantes. O fato de 19 concorrentes disputarem os serviços, demonstra a credibilidade da Companhia, amplitude do edital e reconhecida lisura em seus procedimentos, trazendo economia aos cofres públicos, disse Cortez.

A homologação do acordo representará uma economia de R$ 1.061.321,23 para os cofres municipais ao final de 12 meses. A terceirizada poderá ser remunerada em até R$ 345.135,86 mensais. Isso porque, dentre as 19 organizações que participaram do certamente, ela foi quem ofereceu o menor preço total do lote, cujo valor máximo estipulado em edital poderia chegar a R$ 433.579,30 por mês.

Especificações





De acordo com o edital de licitação, a Barreiras deverá varrer, todos os meses, 2.658.480 metros lineares de vias, somando 31.901.760 metros ao final de um ano de contrato. A empresa também terá de lavar mensalmente 818.296,86 metros quadrados de áreas públicas, incluindo os mobiliários nelas instalados, resultando em 9.819.562,32 m² beneficiados no calendário anual.





No valor acordado com a terceirizada estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução contrato, inclusive impostos e tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, entre outros. A contratada deverá manter, durante toda a vigência do acordo, o quantitativo mínimo de 67 funcionários, divididos em três turnos de trabalho.





Operado pela CMTU diariamente, o serviço de varrição contempla todo o quadrilátero central, além de praças, vias, espaços públicos e feiras livres nos bairros. O trabalho de lavagem de pisos atende, sobretudo, locais que sofrem com a sujeira e o odor causados pelos pombos. Entre eles estão o Bosque Marechal Cândido Rondon, o Calçadão e a Concha Acústica.





Já as ações de limpeza e conservação do sanitário público localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, que funciona de segunda-feira a sábado, em horário comercial, visa manter organizadas e higienizadas as instalações. O banheiro recebe, todos os dias, centenas de pessoas que passam pela área central da cidade. (Com informações do N.Com)