Obras de ampliação da Sanepar afetam o abastecimento de água nos distritos de Londrina

Mais uma etapa da obra de ampliação do sistema de abastecimento de Irerê, distrito de Londrina, na terça (20) e quinta-feira (22), deve comprometer aa distribuição de água na localidade. Os serviços serão executados das 8h às 18h e a normalização do abastecimento deve ocorrer, de maneira gradativa, na noite de cada um desses dias.







A população precisa evitar desperdícios e utilizar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Podem ficar sem água clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





Também estão programados serviços nos distritos Selva, no dia 27, e Maravilha, no dia 29. As atividades seguem o mesmo cronograma de horários.





Os serviços programados nestes dias integram a fase final das obras de ampliação dos sistemas de abastecimento nas localidades. Considerando Guaravera, Irerê, Maravilha e Selva, os empreendimentos consistem na operacionalização de poços, construção de elevatórias e de unidades de tratamento, além da implantação de rede, adutoras e reservatórios. O valor total do investimento é de cerca de R$ 7 milhões.