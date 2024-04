Observatório de Feminicídios de Londrina celebra três anos com manifestações de artivismo

Com novo volante, Londrina EC chega a 12 contratações para a Série C

Além disso, Néias realizará sua primeira Mostra de Artivismos, no dia 27 de abril, na Divisão de Artes Cênicas da UEL. A programação inclui ainda, em parceria com o Cine Diversidades, a exibição seguida de debate do filme “A vida e a morte de Marsha P. Thompson".

Néias - Observatório de Feminicídios de Londrina adota o artivismo como mote das celebrações do aniversário de três anos do coletivo. Artivismo é uma forma de manifestação que une arte e ativismo e sua concepção data de 19997.

Confira a programação dos três anos de Néias







18 de abril a 30 de abril

Instalação do Memorial no Sesc Cadeião.

20 de abril

Instalação do Memorial durante o Feirão da Resistência, no Canto do Marl.

Horário: das 9h às 17h.





20 de abril

Exibição do documentário “A vida e a morte de Marsha P. Thompson”, em parceria com o Cine Diversidades, seguida de roda de conversa com Raffaela Rocha e Cecília França, mediada pela presidenta de Néias Martha Ramirez.

Local: Sesc Cadeião

Horário: 15h





27 de abril

Mostra de Artivismo





Exposição das instalações já realizadas por Néias nos julgamentos da menina Sara (Se essa rua fosse minha), nos atos do 8M no Calçadão, do ato preparado para o julgamento do caso da menina Eduarda, entre outras.





Performances, oficina de lambes e instalações de práticas artivistas realizadas por artistas e coletivos de Londrina e outros estados do Brasil, como Minas Gerais, Maranhão e Salvador.





Finalizando com uma roda de conversa das integrantes de Néias com o público presente.

Local: Divisão de Artes Cênicas da UEL (Av. Celso Garcia Cid, 205 - Centro)

Horário: 15h às 19h