Terceiro trecho do Recape na Avenida Dez de Dezembro, em Londrina, é iniciado

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação), deu iniciou ao recape asfáltico no terceiro trecho de obras de recuperação da avenida Dez de Dezembro, entre a PR-445 e a Rua da Natureza, região sul. A área pavimentada será de 35 mil m², aproximadamente. Das seis faixas que a avenida possui, duas estão interditadas, no sentido da Rua Natureza à PR-445.





O investimento da Prefeitura, nesta etapa, é de R$ 2.634.983,86 e a empresa responsável pelo serviços, vencedora do processo licitatório, é a KLM Construção de Rodovias LTDA. O trabalho inclui etapas como limpeza, fresagem, recomposição do asfalto e sinalização. Conforme o contrato, o prazo de conclusão vai até maio de 2024.

O secretário da pasta, João Verçosa, explicou que o trabalho prosseguirá nesta semana e irá paralisar para o Natal e virada do ano, retomando os serviços no dia 3 de janeiro neste trecho. “A obra na Dez de Dezembro é muito importante, pois trata-se de uma das principais vias de ligação norte/sul da cidade, onde trafegam milhares de veículos, e a última vez que um serviço de recape foi executado nesta via foi em 2010. Foram 13 anos sem esta revitalização por recape, pois, depois disso, foi feito somente o serviço de tapa-buracos”, afirmou.





A avenida Dez de Dezembro, segunda maior da cidade, receberá o recape asfáltico em toda a sua extensão, que compreende 8 km, trajeto que interliga as regiões sul e norte, desde a rodovia PR-445 até a BR-369. O trabalho será feito em etapas, totalizando quatro. “Este recape que estamos fazendo é para durar muitos anos, pois se trata de uma revitalização completa da pavimentação da avenida. Esta é uma melhoria muito boa para a cidade e os motoristas que trafegam por esta via terão mais segurança”, enfatizou o secretário Verçosa.

O investimento total da Prefeitura de Londrina para este pacote de obras, envolvendo as quatro etapas, é de R$ 12,9 milhões, aproximadamente. O montante é viabilizado por meio de convênio com o Governo do Paraná, através da Fomento Paraná e com supervisão da SECID (Secretaria das Cidades) e Paranacidade.





A primeira etapa o recape já foi concluída, na pista da Via Expressa entre a Rua da Natureza e a Avenida Portugal, próximo ao Parque Municipal Arthur Thomas. Já a segunda etapa está em andamento e abrange a região entre a Rodoviária e a Avenida Jorge Casoni. A quarta e última etapa deve ser iniciada em janeiro e será executada da Avenida Portugal até a altura da Rua Atílio Otávio Bizzato, conectando-se ao asfalto executado durante a obra do viaduto recém-executado, entre as regiões sul e central.





As melhorias de asfalto ao longo dos 8 km da Dez de Dezembro abrangem a remoção de pontos deformados de pista (“borrachudos”) com reforço de base, fresagem a frio e recape com aplicação de nova camada de revestimento asfáltico.